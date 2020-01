“L’acqua dell’acquedotto puzza”: decine di lamentele dai residenti di San Giorgio Bigarello

SAN GIORGIO BIGARELLO – «Da qualche settimana l’acqua che scende dai rubinetti ha un sapore e un odore veramente sgradevole». E’ la lamentela che diversi residente del Comune di San Giorgio Bigarello stanno postando in queste ore sulla pagina Facebook di “Sei di San Giogio se”. Secondo questi cittadini, hanno lasciato post da Mottella e anche da Stradella, l’acqua dell’acquedotto avrebbe da tempo un sapore poco buono e un odore acre tanto da non poterla nemmeno bere.

Problema, secondo i fruitori del social, che si sarebbe accentuato in questi ultimi giorni. “Sono tredici anni che vivo qui e ho sempre bevuto l’acqua del rubinetto senza alcun problema, ma da due mesi in qua la cosa sta progressivamente peggiorando, con un aumento sempre più consistente dell’odore di cloro e di cattivo sapore”, si legge su un post. “È vero puzza un sacco ma qualcuno ha fatto la segnalazione alla Tea. No – fa eco un’altra residente della zona -. Ho chiamato io è mi hanno detto che nessuno ha segnalato questa cosa! Comunque hanno mandato un tecnico a controllare e ha fatto spurgare la colonna dove esce l’acqua”. “io penso che visto che si tratta di un servizio pubblico che paghiamo i controlli, specialmente sull’acqua che usiamo per cucinare e lavarsi, dovrebbero farlo a priori, non aspettare le lamentele”, posta un altro cittadino.