Confimi, conferma in giunta per Francesco Ferrari

MANTOVA – La riconferma di Paolo Agnelli alla presidenze era nell’aria anche nell’ultima riunione di giunta che si era tenuta proprio a Mantova poche settimane fa.

Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova, ha sottolineato la soddisfazione per una conferma che è andata nel senso della continuità. Riconferma in giunta anche per il mantovano Francesco Ferrari, già presidente della territoriale di Mantova e oggi alla guida di Confimi Lombardia, che ha confermato l’impegno al servizio di un’organizzazione che rappresenta il cuore del manifatturiero italiano.