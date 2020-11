Fiasconaro e Cappellari spingono per il riconoscimento dell’area Zes-Zls

MANTOVA – I consiglieri regionali Alessandra Cappellari (Lega) e Andrea Fiasconaro (M5S) hanno interpellato l’assessore allo sviluppo Alessandro Mattinzoli per sapere a che punto siano le decisioni del Pirellone riguardo alla istituzione di area Zes-Zls a Mantova, e il riconoscimento di area interna dell’Oltrepò mantovano. A una precedente richiesta informativa l’assessore aveva riferito che i soggetti privati interessati in collaborazione con Confindustria Mantova avevano commissionato a Ernst & Young uno studio sull’economia territoriale e sui benefici economici e di rilancio che una scelta così avrebbe portato e che la Dg sviluppo economico della Regione aveva incaricato Polis per la redazione di uno studio di fattibilità ad integrazione di quello redatto da Ernst & Young.

«Sono quindi a chiedere lo studio per il quale la Dg Sviluppo economico regionale ha incaricato Polis a che punto sia e se vi è stato il coinvolgimento delle Dg di Regione Lombardia (in particolare presidenza e Dg Infrastrutture e trasporti) come indicato nella vostra lettera. Anche in merito alla richiesta di riconoscimento di “area interna” per la zona dell’Oltrepò mantovano sono a chiedere aggiornamenti. In considerazione anche del momento estremamente difficile anche per l’economia, penso si renda più che mai necessario il sostegno da parte della Regione a tutti i percorsi possibili che possano supportare la ripresa economica dei territori», scrive Fiasconaro.