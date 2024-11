Controlli ai giardini con i cani antidroga: sequestrati stupefacenti per oltre 50gr

MANTOVA Anche nel pomeriggio di ieri sono proseguiti, su disposizione del Questore, i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato di Mantova, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, di una unità cinofila antidroga proveniente dalla Questura di Padova e della Polizia Locale di Mantova.

I servizi si sono particolarmente concentrati nelle zone della città e della periferia considerate più sensibili per il contrasto dei reati che destano maggior allarme sociale, quali lo spaccio di stupefacenti e le altre espressioni della c.d. “criminalità diffusa”, che determinano delle ricadute negative sulla percezione di sicurezza dei cittadini. In particolare le attività si sono svolte in Piazza Mondadori, Largo Pradella e Giardini “Tazio Nuvolari”, si sono estese anche a Piazza Cavallotti, Piazza 80^ Fanteria, Stazione Ferroviaria, Giardini “Valentini”, via Bonomi e via Bettinelli. Controlli specifici sono continuati, inoltre, nelle zone di maggiore aggregazione giovanile, nelle ore serali e notturne, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo e di illeciti.

Negli ambiti di rispettiva competenza hanno concorso anche le specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, attuando numerosi servizi volti alla tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini.

Sono state complessivamente identificate 206 persone e controllate 82 autovetture.

Particolarmente utile è risultato il contributo apportato dalla unità cinofila della Polizia di Stato di Padova, messa a disposizione dal Servizio Reparti Speciali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha consentito di rinvenire e sequestrare, a carico di ignoti, 45,43 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 10 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, occultati tra la vegetazione dei Giardini Nuvolari.

Le operazioni, finalizzate anche a verificare la presenza di stranieri irregolari sul T.N., hanno determinato inoltre, con il supporto dell’Ufficio Immigrazione, l’emissione di due decreti di espulsione con ordine a lasciare il territorio dello Stato a carico di due cittadini indiani privi di permesso di soggiorno.

I controlli straordinari del territorio proseguiranno anche nelle prossime settimane.