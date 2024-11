Tenevano una tartaruga esotica nel ristorante, multato 39enne cinese

CASTIGLIONE Nei giorni scorsi il Gruppo Carabinieri Forestali di Mantova, durante un controllo operato unitamente alla Guardia Costiera di Chioggia (VE) in un ristorante etnico di Castiglione delle Stiviere, hanno rinvenuto un esemplare di “trachemys scripta elegans”, più comunemente conosciuto come tartaruga d’acqua americana dalle guance rosse. L’esemplare di specie aliena invasiva è stato trovato nei locali cucina, in un contenitore dell’acqua di scongelamento dei prodotti surgelati, privo di alcuna denuncia o documentazione di possesso da parte del proprietario. Poiché detto animale è inserito nella lista europea di specie esotiche invasive, è stato posto sotto sequestro amministrativo e sarà trasferito in un centro di detenzione appositamente realizzato dalla Regione Lombardia. Al titolare dell’esercizio commerciale, un cittadino cinese di 39nne, è stata comminata una sanzione di 3.000 Euro dai Carabinieri Forestali