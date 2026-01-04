Controlli della Polizia in bar e sale slot, violazioni in tre locali

Mantova Droga, un tentato furto, nonché violazioni riscontrate in alcuni esercizi pubblici del capoluogo. Questo il bilancio dei servizi di prevenzione e controllo del territorio messi in campo nell’ultima settimana dalla Polizia di Stato di Mantova, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e della Polizia locale, in ossequio a quanto disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Segnatamente le attività di vigilanza e verifica si sono concentrate soprattutto in quelle zone che, come registrato da passati episodi, sono state il centro di attività illecite, come spaccio, risse e altre condotte criminali, e i parchi cittadini, limitrofi ai grandi punti vendita cittadini. Non sono mancate poi ispezioni all’interno di vari locali, quali bar e caffetterie, ma anche sale giochi, questo sempre al fine di garantire sicurezza e il rispetto delle ordinarie regole della convivenza sociale. In tale ambito nel pomeriggio del 2 gennaio sono stati controllati cinque esercizi commerciali e tre sale slot: in tre di questi sono state accertate plurime violazione del regolamento comunale circa la mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura, l’utilizzo delle slot machine oltre l’orario consentito per legge e il mancato rispetto del divieto di utilizzo delle postazioni per le scommesse da parte di soggetti minorenni. Complessivamente sono stati identificate 71 persone, di cui 39 risultate positive ai sistemi di polizia. a Squadra Volante e il personale della polizia locale sono intervenuti in piazza Don Leoni, in zona stazione, dove un ragazzo, appena maggiorenne di origine nigeriana, si mostrava agitato e insofferente. Il giovane è stato trovato in possesso di hashish. Accompagnato in questura e sottoposto a fotosegnalamento, gli è stata contestata la detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Sempre nel primo pomeriggio dell’altro ieri gli agenti hanno fermato anche un 26enne di origine marocchina che, munito di pinze, stava tentando di rubare una bicicletta in piazza Martiri. L’uomo è stato denunciato a piede libero per tentato furto e possesso di armi e altri oggetti atti a offendere.