SABBIONETA Si terrā martedì in occasione dell’Epifania, dalle 16 alle 18.30, con l’arrivo dei Magi alle 16.30 nel cortile dell’Oratorio parrocchiale, la ripetizione dell’allestimento del Presepe vivente. Molti i figuranti, tra i quali anche parecchi bambini, che metteranno in scena varie professioni e attivitā nelle apposite casette di legno, dalle filatrice al fornaio, dal fabbro allo scrivano, dal casaro al pittore passando per le donne impegnate all’uncinetto. Non mancheranno Erode e i soldati romani e, naturalmente, il punto di maggiore interesse sarā la nativitā con Maria, Giuseppe e il bambin Gesų. Nel corso del pomeriggio si potranno ammirare gli abiti confezionati in casa e l’ancora pių suggestivo Presepe al calar del sole, con l’accensione di piccole luci e fuocherelli.
Paolo Zordan
Sabbioneta, martedì 6 gennaio il Presepe Vivente in Oratorio con l’arrivo dei Magi
