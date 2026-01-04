Sabbioneta, martedì 6 gennaio il Presepe Vivente in Oratorio con l’arrivo dei Magi

SABBIONETA Si terrā martedì in occasione dell’Epifania, dalle 16 alle 18.30, con l’arrivo dei Magi alle 16.30 nel cortile dell’Oratorio parrocchiale, la ripetizione dell’allestimento del Presepe vivente. Molti i figuranti, tra i quali anche parecchi bambini, che metteranno in scena varie professioni e attivitā nelle apposite casette di legno, dalle filatrice al fornaio, dal fabbro allo scrivano, dal casaro al pittore passando per le donne impegnate all’uncinetto. Non mancheranno Erode e i soldati romani e, naturalmente, il punto di maggiore interesse sarā la nativitā con Maria, Giuseppe e il bambin Gesų. Nel corso del pomeriggio si potranno ammirare gli abiti confezionati in casa e l’ancora pių suggestivo Presepe al calar del sole, con l’accensione di piccole luci e fuocherelli.

Paolo Zordan