Controlli di Polizia a Mantova: una denuncia, un Daspo urbano e trovati tre stranieri irregolari

MANTOVA Continua incessante l’attività di prevenzione e vigilanza da parte della Polizia di Stato che nella serata di martedì, ha effettuato un mirato servizio di controllo del territorio che ha interessato la città di Mantova.

Le pattuglie della Squadra Volante della Questura con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e della Polizia Locale, nella sola serata di ieri 25 novembre hanno sottoposto a controlli di polizia 139 persone e 58 veicoli.

L’attività, disposta dal Questore per innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica cittadina, in ossequio alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, si è concentrata principalmente nei luoghi ove insistono punti vendita della grande distribuzione, come i supermercati “Famila”, “Coop”, “LIDL”, “Eurospin”, “Carrefour”, “Esselunga” e il centro commerciale “La Favorita”, nonché giardini e parchi cittadini.

Non solo, sono state attenzionate anche zone ritenute, a seguito di interventi recenti e segnalazioni, luoghi che hanno destato particolare allarme sociale. Proprio in tale contesto, un uomo di anni 39 originario della Moldavia è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di armi e ad oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e minacce. L’uomo, infatti, aveva brandito una mazza da baseball contro un suo conoscente, minacciandolo di morte, opponendo poi resistenza all’arrivo dei poliziotti. La responsabilità penale verrà definita solo all’esito di giudizio per ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli sono stati identificati anche 3 cittadini stranieri irregolari sul territorio: un 25 enne albanese, pregiudicato, già colpito da un Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, è stato tratto in arresto per aver violato le norme sul reingresso e trattenuto in carcere dopo la convalida odierna, mentre per un cittadino marocchino e uno del Bangladesh il Questore ha Ordinato loro di lasciare il territorio entro sette giorni.

Il Questore, su segnalazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, ha emesso un Divieto di Accesso Urbano- DACUR, per anni uno, in alcune zone specifiche del comune di Curtatone, nei confronti di un 26enne di origini moldave, pregiudicato. Il provvedimento amministrativo viene emesso dal Questore nei confronti di coloro che mettono a rischio l’ordine e la sicurezza cittadina, rendendosi responsabili di particolari e reiterati comportamenti antigiuridici e contrari alle ordinarie regole di convivenza civile.