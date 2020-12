Controlli, giro di vite in vista delle festività

MANTOVA Nella mattinata odierna, il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alla riunione hanno partecipato il Questore Paolo Sartori, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Antonino Minutoli, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Livio De Luca, il Presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli e l’Assessore del Comune di Mantova Jacopo Rebecchi, unitamente al Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Mantova Paolo Perantoni. Nel corso dell’incontro, è stato compiuto l’approfondimento settimanale sull’andamento epidemiologico concernente la diffusione delle infezioni da Covid-19 nel territorio provinciale, sulla base di quanto riferito nel briefing di aggiornamento congiunto le Autorità Sanitarie, per la prosecuzione dei servizi di controllo da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale sul rispetto delle misure di contenimento vigenti.

In vista dell’approssimarsi del periodo delle festività natalizie, il Prefetto ha altresì disposto il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia, al fine di intensificare l’attività di prevenzione e repressione dei reati, in un contesto comunque caratterizzato dalle restrizioni imposte per la gestione dell’emergenza sanitaria in atto.