Arriva la “spesa sospesa” al mercato di Cerese di Borgo Virgilio

CERESE Il mercato di Cerese di Campagna Amica si mobilita con la “Spesa sospesa del contadino”, iniziativa che avrà luogo domani dalle 8 alle 13 e che si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate a livello nazionale per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno.

Il cibo delle aziende agricole presenti al mercato di Campagna Amica di Cerese verrà donato alla Caritas di Borgo Virgilio e l’iniziativa verrà replicata anche al mercato di via Broletto a Mantova, le domeniche successive.

Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica diffusi lungo la Penisola possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna Amica andranno a consegnare gratuitamente alle famiglie bisognose.

“Campagna Amica Mantova, con questa iniziativa getta le basi per contribuire a dare risposta alle nuove povertà, causate anche dalla pandemia Covid – dichiara il presidente provinciale, Giuseppe Groppelli -. Il mondo agricolo, che ha la solidarietà nel proprio Dna, è consapevole del valore del cibo e si farà carico di iniziative analoghe, coinvolgendo una rete di soggetti coi quali ha già avviato un dialogo”.