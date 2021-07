Covid: 18 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Sale il tasso di positività dei contagi in Lombardia: i nuovi casi di oggi sono stati infatti 369 su 28.376 tamponi, con una percentuale in salita all’1,3% (ieri era l’1,1). Sono praticamente stabili i ricoveri con 31 pazienti in terapia intensiva, esattamente come ieri, e 135 negli altri reparti (-1). E’ stato inoltre segnalato un decesso, che porta il totale da inizio pandemia a 33.809. Per quel che riguarda la provincia di Mantova, oggi si è registrato un aumento contenuto dei casi di Covid rispetto ai giorni scorsi; 18 contro i 30 di sabato. Di questi 18 altri due sono stati registrati a Sabbioneta, dove già da qualche giorno vengono rilevati diversi focolai che sarebbero riconducibili ai festeggiamenti post partita degli europei di calcio. In attesa degli aggiornamenti settimanali da parte di Ats Val Padana, sul territorio mantovano risultano attualmente 91 positivi, ma alla data di domenica scorsa, quando ancora la Nazionale non aveva vinto la finale.