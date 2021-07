Ostiglia – Ampliamento centrale elettrica: quali rischi per l’aria?

OSTIGLIA «Credo che gli abitanti di Ostiglia, ma anche quelli dei Comuni vicini non sappiano o non si rendano conto della situazione dell’inquinamento in cui si trovano», così Fabio Benazzi, ingegnere da più di 40 anni in gran parte passati nell’industria dei grandi Impianti Gas-Petroliferi invitato dal Comitato Cittadini per l’ambiente di Ostiglia a discutere sulla possibilità o meno di ampliare la Centrale Elettrica di Ostiglia con un nuovo impianto da 900 MW.

Un tema, quello della qualità dell’aria, molto sentito sul territorio e per il quale il Comitato, così come i cittadini, chiedono massima attenzione e, soprattutto, trasparenza.

Un tema di cui si discuterà pubblicamente in occasione della conferenza in programma ad Ostiglia il 10 settembre (luogo e ora saranno comunicati in seguito). Obiettivo è, infatti, fare chiarezza sul tema portando tutti gli aspetti necessari ad una chiara comprensione della questione all’attenzione dei cittadini.