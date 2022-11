Covid, nuova impennata di contagi

MANTOVA Il report settimanale di Ats Val Padana sulla situazione Covid nel Mantovano lasciava pochi dubbi sull’andamento della pandemia nella nostra provincia: aumento dei casi e delle persone che avevano necessitato del ricovero in ospedale. L’altro report settimanale, quello di Fondazione Gimbe, diffuso ieri, ha confermato nel dettaglio questa crescita dell’incidenza del virus. Mantova è infatti la provincia lombarda che nella settimana di riferimento (18-24 novembre), ha registrato il maggiore aumento di nuovi casi di Covid: 612 ogni 100mila abitanti. Sempre a Mantova è stato registrato il maggiore aumento della percentuale di nuovi casi di Covid rispetto alla settimana precedente: +15,3%. Un dato, questo, che viene rimarcato anche dal fatto che la provincia di Mantova è la settima tra le 22 province in cui l’incidenza ha superato i 500 casi ogni 100mila abitanti. In aumento anche il numero di persone ricoverate per Covid nelle strutture pubbliche e private del Mantovano: stando all’ultimo report dello scorso 25 novembre, i pazienti ospedalizzato sono 74, due dei quali sono nel reparto di terapia intensiva. Numero più che raddoppiato nel corso di un mese; lo scorso 28 ottobre, infatti, i pazienti ricoverati per Covid erano 36. Non sono invece riportate le nuove vittime del virus; i dati di Ats Val Padana al riguardo sono aggiornati allo scorso 23 novembre. Nel frattempo al Poma sono state registrate due nuove vittime: una donna di 94 anni e un uomo di 86 anni, deceduti nei giorni scorsi una nel reparto di pronto soccorso Covid e l’altro nel reparto di Medicina “grigia” del Poma. Relativamente alto anche il tasso di positività, che secondo l’ultimo aggiornamento di venerdì scorso è al 22,2%. Di fatto nel corso di quest’ultimo mese di novembre si è assistito a un costante aumento dei casi di Covid. Per contro il tasso di ospedalizzazione è molto basso, così come quello della letalità del virus.