Crac Mantovafish, 2 anni e 4 mesi all’amministratore

MANTOVA – Due anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato. Questo il verdetto di condanna emesso ieri mattina, dal giudice per l’udienza preliminare Arianna Busato, a carico di Claudio Furlan, 64enne friulano, finito a processo assieme ad un’altra persona con l’accusa di bancarotta. I fatti a lui ascritti si riferivano al fallimento della società di commercio all’ingrosso di pesce, Mantovafish Srl, con sede a San Giorgio Bigarello. Un crac milionario dichiarato dal tribunale fallimentare di via Poma il 22 giugno del 2017. Furlan era quindi stato rinviato a giudizio in qualità di ex legale rappresentante nonchè liquidatore della società. Oltre a lui, come detto, sul banco degli imputati era finito anche un ex amministratore aziendale il quale, sempre ieri, ha patteggiato due anni di carcere con sospensione condizionale della pena.