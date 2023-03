Calcio dilettanti – Suzzara, voci su un passaggio di mano. Due le ipotesi in campo: trattative avviate, possibile un ritorno di Moretti

Suzzara Per ora siamo ancora nel campo delle ipotesi. Tuttavia, diamo conto delle voci che si rincorrono, ormai da qualche settimana, di trattative in corso per un passaggio di mano del Suzzara Sport Club. Una delle società mantovane più blasonate, potrebbe vedere molto presto nuovi ingressi. In principio, la situazione sembrava legata al risultato sportivo, con l’attuale compagine pronta a proseguire in caso di permanenza in Promozione e orientata invece ad un disimpegno in caso di Prima. Ora, invece, si starebbe discutendo di un avvicendamento a prescindere, parziale o totale si vedrà, con un’accelerazione degli eventi improvvisa.

Per ora le bocche sono cucite e c’è stata anche qualche smentita, seppure non categorica, come accade normalmente in questi casi. Ma stiamo parlando di affari che ancora non sono stati ufficializzati e dunque occorre la massima prudenza, pur dovendo dare conto di ciò che nell’ambiente circolano da un po’ di tempo. A prendere le redini della società potrebbe essere una vecchia conoscenza, ovvero quel Luigi Moretti che aveva già militato in società ai tempi del passaggio dalla Seconda alla Prima. E in quei periodi a Suzzara c’era pure l’attuale tecnico, Agide Artoni, con il quale Moretti era transitato anche da Viadana e Luzzara. Ai bianconeri sarebbe stato avvicinato anche il nome di Michele Baratti in qualità di ds.

Un’altra pista parla di un interessamento da parte dell’attuale dirigenza del Campagnola, data in partenza nell’ambiente calcistico reggiano, ma la strada che porta a Moretti sembra davvero essere quella più accreditata. Staremo a vedere, insomma: incontri ci sarebbero già stati e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità importanti.