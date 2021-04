Da “Donne Impresa di Coldiretti Mantova” un riconoscimento a Silvia Fasoli

MANTOVA – Donne Impresa di Coldiretti Mantova ha individuato in Silvia Fasoli, direttore della Pediatria di Mantova, una figura femminile di rilevo nel territorio mantovano. A lei è stato donato un cuscino a forma di cuore, confezionato dalle agrisarte di Coldiretti, realizzato grazie all’incontro di tessuto WAX originale africano e pregiate stoffe italiane.

L’iniziativa vuole promuovere il progetto solidale Solo dal Cuore che ha l’obiettivo di aiutare le donne e le mamme di una delle zone più povere dell’Africa, la città di Rumbek, nel Sudan del Sud, un paese colpito dal 2013 da una guerra civile. Ideata con l’associazione Cuamm – Medici con l’Africa, la proposta vuole migliorare le condizioni delle donne africane soprattutto in un momento delicato come quello della maternità. Tutto questo sarà possibile grazie alla costruzione di una zona ospedaliera per la maternità, una zona di formazione per le ostetriche e una casa d’attesa pre-maternità.

È possibile infatti sostenere l’iniziativa acquistando un cuscino: una parte del costo verrà investito per la realizzazione del centro medico in Africa.

Il gruppo di Coldiretti Mantova Donne Impresa, guidato da Camilla Destro, responsabile provinciale, promuove varie attività: dalla formazione di donne imprenditrici a iniziative di solidarietà sul territorio e didattiche nelle scuole. L’obiettivo è far conoscere il mondo dell’agricoltura. Nel 2019 Donne Impresa ha incontrato circa 120 classi sul territorio illustrando ai bambini e ai ragazzi l’attività agricola e i prodotti della terra.