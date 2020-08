Elezioni a Viadana: Gaiai Zanini la capolista di “Generazione Viadana”: “Politica lontana dai giovani”

VIADANA – Sarà Gaia Zanini, studentessa viadanese classe ‘96 laureatasi in lingue e in procinto di iniziare il percorso magistrale, la capolista di “Generazione Viadana”, progetto concepito per portare a Palazzo Matteotti le istanze, le esigenze e le proposte delle giovani generazioni.

L’esponente della civica, prima di anticipare diversi spunti programmatici, si sofferma sulla genesi della lista under 35: «Vi è stato negli ultimi anni un marcato disinteresse da parte della politica per noi giovani – sottolinea Zanini – si tratta di una desertificazione programmatica che ci preoccupa e per questo motivo, approfittando della tornata amministrativa prevista per il prossimo settembre, abbiamo scelto di creare un progetto ad hoc che è stato immediatamente sposato dalla candidata Alessia Minotti. Un progetto, quello di “Generazione Viadana”, che ha incassato immediatamente un sorprendente entusiasmo esemplificato dai tanti giovani studenti, lavoratori ed imprenditori che hanno scelto di candidarsi. Cittadini innamorati della loro città che, a dispetto di alcuni stereotipi, hanno una gran voglia di portare freschezza, idee nella politica locale. Questo a testimonianza di una grande senso di comunità che pervade anche noi giovani. Alla futura amministrazione chiediamo di istituire un costante dialogo con le generazioni più giovani e le loro rappresentanze al fine di improntare Viadana anche sulle nostre esigenze».

Tra le proposte la creazione di una giunta giovanile che, interfacciandosi con l’amministrazione, sappia farsi portavoce delle esigenze di studenti, lavoratori e imprenditori. Oltre all’intenzione di sfruttare ulteriormente il MuVi, promuovendo nei suoi spazi progetti per adolescenti, anche la volontà di creare una maggiore collaborazione fra le associazioni del territorio «per promuovere iniziative rivolte a bambini e adolescenti». (l.c.)