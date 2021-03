Da ieri attivo il pronto intervento di quartiere

MANTOVA È entrata in funzione ieri per la prima volta la squadra degli agenti di Polizia locale addetta al pronto intervento nei quartieri; una ulteriore pattuglia che andrà ad affiancare quelle dei vigili di quartiere.

Il nuovo servizio è dotato di 4 agenti, che svolgeranno la propria attività ripartiti in 2 pattuglie – a fronte delle 12 persone dedicate già attive come vigili, appunto. Fra i compiti assegnati quello di svolgere attività di controllo, di identificazione delle persone, di verifica delle automobili sospette e quello di assicurare il controllo sulla sicurezza.

«Ho dato mandato al comandante della Polizia locale Paolo Perantoni di intensificare la percezione di sicurezza nei quartieri istituendo queste due pattuglie – commenta l’assessore alla partita Iacopo Rebecchi –. Un progetto che si è potuto concretizzare grazie agli sforzi di questa amministrazione, che ha implementato gli organici a propria disposizione. Già lo scorso anno la Locale aveva fruito di 5 nuove assunzioni di personale giovane, e ancora nell’anno in corso se ne sono aggiunte 6. È pronto anche un bando per altri 5 vigili, e questo potrà permettere una maggior presenza in città di agenti, e un servizio più efficiente per la sicurezza dei cittadini», conclude Rebecchi.