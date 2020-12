Sabbioneta, via De Gasperi più sicura: tagliati i pioppi

SABBIONETA – Sono stati rimossi i quindici pioppi cipressini che affiancavano su entrambi i lati via De Gasperi, il lungo viale di accesso a Sabbioneta che coincide con un tratto della Sp 63. Ora la visuale sulle mura che circondano il centro storico si è fatta netta, senza più interposizioni delle piante ad alto fusto che ormai erano entrate nello skyline della cittadina gonzaghesca, essendo presenti da molti decenni.

«Quei pioppi – chiarisce il sindaco Marco Pasquali – erano ammalorati da tempo, come evidenziano relazioni agronomiche anche datate, per cui, come amministrazione comunale, siamo intervenuti per accelerarne la rimozione, in seguito all’ennesimo crollo in mezzo alla strada di una di queste piante, fortunatamente senza conseguenze per nessuno. La manutenzione e la cura, così come la rimozione, sono però a carico della Provincia, essendo quella una strada provinciale». Non è chiaro, tuttavia, se i pioppi verranno ripiantumati, oppure se i lati del viale rimarranno sgombri dalle piante. «L’area – ci spiega il sindaco – è sottoposta a vincolo paesaggistico della Soprintendenza e quindi la palla è in mano a Provincia da un lato e alla Soprintendenza dall’altro. Noi abbiamo messo insieme i due enti per accelerare la risoluzione di un problema che avrebbe potuto causare danni, anche drammatici, senza una rapida risoluzione. La questione era bloccata da anni. Adesso i ragionamenti sull’eventuale ripiantumazione non possono prescindere da alcuni interventi programmati, che in qualche modo interverranno sulla Sp63 nel tratto di via De Gasperi: penso, ad esempio, al parcheggio della ditta Panguaneta». Gli enti preposti hanno perciò questa situazione davanti e la decisione spetta a loro. È pronosticabile che non avvenga in tempi rapidi, viste le situazioni ancora pendenti che riguardano quel tratto di strada. «Il Comune di Sabbioneta – assicura comunque Pasquali – vigilerà sui lavori».