Dal 12 ottobre lavori per la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti nei viali Fiume e Oslavia

MANTOVA Dal 12 ottobre al 6 novembre si terranno dei lavori in viale Fiume e in viale Oslavia per la “manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi finalizzata al miglioramento della sicurezza dell’utenza debole ed all’abbattimento delle barriere architettoniche”, a cura della ditta Mantovani costruzioni stradali di Mantovani Matteo. Con questi interventi si realizzeranno alcuni attraversamenti protetti in corrispondenza di quelli pedonali, tre in viale Oslavia e due in viale Fiume.

Per permettere l’esecuzione degli interventi si renderà necessario occupare e manomettere il suolo pubblico e nelle strade interessate dai lavori verranno allestiti i cantieri stradali, secondo la normativa vigenti.

In tale periodo verrà quindi modificata temporaneamente la viabilità e vi sarà l’imposizione del divieto di sosta 0-24 nelle aree interessate dai lavori.

È previsto lo spostamento temporaneo sia della fermata di Trasporto pubblico locale di viale Fiume in direzione viale Piave che la fermata dei bus di viale Oslavia in direzione viale Gorizia.

Sia in viale Fiume e che in viale Oslavia si terrà l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, dotati di palette rosso/verde, ubicati in corrispondenza del cantiere mobile.

Nelle aree d’intervento verrà posizionata la segnaletica e la cartellonistica di avviso di “Lavori”, “Limite massimo di velocità 30 km/h” e “Divieto di sorpasso”.

Si fa presente che durante i lavori sarà garantito l’accesso alle civiche abitazioni, alle attività commerciali e, compatibilmente con i lavori, ai passi carrabili.