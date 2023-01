Dal 9 gennaio lavori nel tratto di via Cavour compreso tra via Sant’Agnese a piazza Filippini che rimarrà chiuso al traffico veicolare fino a marzo

MANTOVA – Da lunedì 9 gennaio lavori nel tratto di via Cavour compreso tra via Sant’Agnese a piazza Filippini che rimarrà chiuso al traffico veicolare fino a marzo. “Sei”, gruppo Tea, lunedì 9 gennaio aprirà un cantiere in via Cavour, tra via Sant’Agnese e piazza Filippini, e in vicolo Chiodare. In via Cavour l’intervento prevede il rinnovo delle reti gas, la posa della fibra ottica e del cavidotto per le telecamere di sicurezza e si svolgerà in due fasi: dal 9 gennaio al 5 marzo il tratto compreso tra via Sant’Agnese e la mezzeria di piazza Filippini; dal 6 al 17 marzo il tratto compreso tra la mezzeria di piazza Filippini e il civico n. 7. In vicolo Chiodare i lavori riguardano il rinnovo delle reti gas e acqua potabile, la posa della fibra ottica e del cavidotto per le telecamere di sicurezza e termineranno il 22 febbraio 2023. “Sei” ha già provveduto a consegnare avvisi “porta a porta” con le modifiche alla viabilità, alla raccolta differenziata e con le istruzioni per richiedere pass gratuiti per il parcheggio (informazioni sempre disponibili anche sul sito www.teaspa.it). In particolare, in via Cavour, dal 9 gennaio al 5 marzo almeno, è prevista la chiusura del traffico veicolare nel tratto compreso tra via Sant’Agnese e piazza Filippini. I residenti non potranno accedere ai passi carrai e garage, per questo saranno rilasciati, su richiesta degli stessi ad Aster (www.aster.mn.it), dei pass sosta Ztl gratuiti per tutto il periodo dei lavori. Il tratto iniziale di via Cavour, dal voltone di piazza Sordello fino a via Sant’Agnese, sarà aperto ai soli residenti e commercianti con doppio senso di circolazione. In questo ultimo tratto sarà vietata la sosta di auto. Il traffico veicolare proveniente da via Accademia e piazza Broletto, quindi, sarà deviato su piazza Sordello-via Tazzoli. Sarà garantito il transito ai pedoni e si potrà accedere alle abitazioni e agli esercizi commerciali. Le strade manomesse dagli scavi verranno provvisoriamente ripristinate con la stesa di uno strato di bitume e, trascorso un periodo non inferiore a sei mesi per consentire un adeguato assestamento degli scavi, si procederà al ripristino dell’intera superficie stradale con pavimentazione dello stesso tipo presente in origine. I cantieri in via Cavour e vicolo Chiodare rientrano nel più ampio piano di risanamento delle reti di distribuzione del gas vetuste a servizio del centro storico cittadino, con lo scopo di garantire la sicurezza e la qualità del servizio. Oltre alle vie già citate, il piano 2023 prevede: piazza Virgiliana (tratto compreso tra via Virgilio e via Cairoli) dal 10/04/2023 al 20/06/2023; via Sant’Anna dal 21/06/2023 al 23/07/2023; via Virgilio dal 24/07/2023 al 03/09/2023; vicolo Stabili, dal 23/02/2023 al 09/04/2023.