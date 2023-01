Disservizio risolto per l’utente che nei giorni scorsi ha protestato contro l’ospedale di Suzzara

SUZZARA – Visite posticipate e tempi di attesa che si protraggono per mesi: sono questi i motivi che nei giorni scorsi hanno spinto un cittadino, solito affidarsi ai servizi sanitari dell’ospedale di Suzzara, a protestare dopo la cancellazione di un appuntamento. Come già detto in un articolo precedente, l’ufficio competenze dello stesso ospedale avrebbe provveduto a risolvere in un secondo momento, il disservizio direttamente con l’utente. A dire di quest’ultimo infatti, dopo le lamentele e le segnalazioni effettuate, un nuova visita medica è stata fissata per le prossime settimane. Causa della posticipazione, come confermato dal paziente, l’assenza del medico. Fatto che come già ribadito in precedenza dall’assessore al welfare di Suzzara, Alessandro Guastalli, mette in luce la generale critica situazione, presente in tutto il mantovano di «Mancanza cronica dei medici, soprattutto per le specialistiche».