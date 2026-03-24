Dermatologia, oltre 150 specialisti a confronto al MaMu

MANTOVA Oltre 150 specialisti a confronto a Mantova per un importante simposio sulla dermatologia. Il convegno ‘Il sabato mantovano: scuole dermatologiche a confronto’, che si è svolto al Mamu (Mantova Multicentre) di Mantova il 14 marzo, ha richiamato un altissimo numero di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Trentino.

L’evento – che ha avuto come responsabile scientifico Pietro Danese, direttore della struttura di Dermatologia del Carlo Poma – è stato organizzato per la seconda volta nel territorio virgiliano con lo scopo di mettere in comune esperienze di real life di varie cliniche dermatologiche di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Si è discusso delle più recenti acquisizioni ed esperienze di terapia che negli ultimi tempi hanno garantito un cambiamento radicale nell’approccio di alcune malattie infiammatorie cutanee. Si è parlato quindi, nello specifico, di acne, psoriasi, dermatite atopica e dermatite eczematosa delle mani. I medici hanno approfondito il tema dei linfomi cutanei, con un focus su una problematica dermatologica di estrema attualità come la scabbia. A questo momento scientifico, significativo per l’intera comunità, hanno portato i loro saluti il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, il sindaco Mattia Palazzi e il direttore sanitario di Asst Mantova Marianna Lorenzoni. “È stato un grande piacere ospitare a Mantova tanti colleghi dermatologi – commenta il direttore della Dermatologia del Carlo Poma Danese – io e i miei collaboratori abbiamo lavorato a lungo per organizzare un evento dermatologico molto importante per noi e per Asst Mantova. Hanno partecipato tutti i direttori delle cliniche dermatologiche della Lombardia, di Verona, Bologna e Ferrara. Il nostro – conclude – è un territorio di confine con altre regioni e il confronto professionale all’interno delle realtà della Lombardia e con le professionalità vicine porta a un accrescimento delle competenze specialistiche, finalizzato a un miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate nella pratica clinica di tutti i giorni”.