Diciannove iniziative per vivacizzare i Cred estivi del capoluogo

MANTOVA – Sono già in distribuzione in questi giorni in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado della città, i pieghevoli informativi predisposti dall’assessorato all’istruzione relativi ai centri estivi che verranno attivati nel periodo compreso tra giugno e settembre, rivolti a bambini e ai ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni.

Come spiega l’assessore alla partita Serena Pedrazzoli, «i Cred sono momenti di fondamentale importanza perché si vengono a creare situazioni di socialità, relazione, apprendimento informale, gioco e divertimento. Rispondono inoltre all’esigenza di conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa. Ringrazio le associazioni per la collaborazione e l’offerta di proposte così diversificate e arricchenti. Buona estate a tutti», conclude l’assessore.

Si tratta di diciannove iniziative di varia natura, distribuite sul territorio del capoluogo, che offriranno la possibilità ai destinatari di cimentarsi in diversi tipi di attività: dallo sport all’arte, dalla lingua straniera a nuove tecnologie e altro ancora.

All’interno del pieghevole sono specificate le modalità di svolgimento delle singole attività (periodi, luoghi, orari, tariffe) e sono indicate le informazioni relative alle iscrizioni, che sono gestite in autonomia dalle singole associazioni, nel rispetto della normativa vigente.

Anche quest’anno il Comune di Mantova offre riduzioni della retta (o rimborsi) per le famiglie residenti a Mantova con reddito Isee fino a 15.493,71 euro o con almeno 3 figli a carico, in regola con i pagamenti dei servizi scolastici. Il pieghevole è già disponibile e consultabile sul sito Internet del Comune di Mantova http://pubblicaistruzione.comune.mantova.it/.