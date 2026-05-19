Successo per l’incontro “Irriframe, un’opportunità per l’innovazione irrigua”

I Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po, Territori del Mincio e Garda Chiese, nell’ambito del progetto ACQUAM, hanno promosso un incontro formativo dedicato agli Ordini professionali degli Agronomi e degli Ingegneri, focalizzato sull’utilizzo della piattaforma IRRIFRAME.

L’appuntamento, ospitato presso il Palazzo del Plenipotenziario di Mantova, è stato condotto da Gioele Chiari del Consorzio CER e ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento tecnico e confronto operativo sul tema della gestione sostenibile della risorsa idrica in agricoltura.

IRRIFRAME è infatti una piattaforma messa gratuitamente a disposizione dei Consorzi per le aziende agricole, con l’obiettivo di supportare una gestione più efficiente dell’irrigazione, favorendo il risparmio idrico ed energetico attraverso strumenti innovativi di supporto alle decisioni.

L’incontro ha evidenziato il forte interesse da parte dei professionisti presenti e ha favorito un dialogo costruttivo tra Consorzi e Ordini professionali. Nel corso della mattinata sono emersi numerosi spunti di approfondimento e proposte operative che potranno essere sviluppati in un successivo appuntamento, auspicato dagli stessi partecipanti.

I lavori sono stati introdotti da Fabio Zacchi, Presidente di ATO Mantova e capofila del progetto ACQUAM, da Andrea Zampolli, Presidente dell’Ordine degli Agronomi di Mantova, e da Amedeo Squassabia, consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Mantova.

L’iniziativa si è inserita nel fitto programma della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione curato dai consorzi di bonifica, che si concluderà domenica 24 maggio.