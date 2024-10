Domani la santa messa e la cerimonia della donazione del cero nella chiesa di San Francesco

MANTOVA Domani, venerdì 4 ottobre, alle 18.30, nella chiesa di San Francesco nell’omonima piazza sarà celebrata dal vescovo Marco Busca la santa messa in onore del patrono d’Italia San Francesco. Al termine della celebrazione il sindaco Mattia Palazzi accenderà il cero votivo dedicato al Santo, donato dal Comune di Mantova ai frati Francescani.

“Come ogni anno – ha scritto nell’invito il frate Giambattista Delpozzo, guardiano della fraternità dei Frati Minori in San Francesco – è un’occasione per affidare la città e la Provincia di Mantova a questo piccolo ma grande Santo che ha suscitato e suscita ancor oggi tanta ammirazione e stupore. Credo che in un tempo segnato da divisioni, orgogli nazionalisti e conflitti la sua intercessione è necessaria a ciascuno di noi”.