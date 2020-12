MANTOVA Gran folla oggi in centro in questa prima domenica in zona gialla. Fin troppa, secondo acluni. Contenti i commercianti per il buon andamento dello shopping natalizio. Discreta la giornata anche per i titolari dei locali pubblici che hanno potuto finalmente riaprire. Seganalati assembramenti in varie zone del centro soprattutto a ridosso di bar e ristoranti.