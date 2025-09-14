Droga e ubriachi al volante: denunce e sanzioni durate i controlli dei carabinieri di Mantova

MANTOVA Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi, ha disposto un giro di vite da parte delle varie forze dell’ordine a seguito dei recenti episodi di violenza che si sono verificati in centro. In questo ambito nella giornata di venerdì scorso i carabinieri della Compagnia di Mantova hanno eseguito dei controlli con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, nella zona tra i giardini Nuvolari e il parcheggio del supermercato Esselunga. Il bilancio di questi controlli è di 6,74 grammi di sostanza stupefacente sequestrati, sette persone sanzionate amministrativamente per ubriachezza, due persone segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti e una di queste denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica. Quest’ultimo è un 48enne controllato mentre era alla guida di un autocarro; sottoposto ad esame alcolometrico è risultato avere un tasso pari a 2,48 g/l. Contestualmente il 48enne è stato segnalato alla Prefettura di Mantova perché trovato in possesso di 6,42 grammi di marijuana. Analogamente un 39enne marocchino è stato segnalato all’Autorità prefettizia per la medesima violazione in quanto, in seguito a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,32 grammi di stupefacente del tipo hashish. Sempre nell’ambito della medesima operazione di controllo del territorio, sono state sanzionate ben sette persone, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. I servizi straordinari di controllo delle Forze dell’Ordine continueranno in maniera costante per contrastare ogni forma di illegalità e garantire ai cittadini tranquillità e sicurezza.