Elezioni provinciali, spoglio schede per il Presidente sabato sera e domenica mattina per il Consiglio

MANTOVA Due i seggi che saranno allestiti presso la sede della Provincia in via Principe Amedeo 30 a Mantova: il seggio elettorale centrale n. 1, sarà istituito nella sala Consiliare, al primo piano di Palazzo di Bagno con ingresso dallo scalone principale dedicato agli elettori (sindaci e consiglieri) appartenenti ai Comuni nelle fasce azzurre, rosse e verdi.

Il seggio elettorale numero 2, sarà allestito presso la Sala Orlandini di Palazzo di Bagno con ingresso dallo scalone presidenziale in fondo al cortile interno dedicato agli elettori (sindaci e consiglieri comunali) appartenenti ai Comuni nelle fasce arancio e grigia.

E’ stata costituita anche una sottosezione speciale per elettori ammessi a votare a domicilio perchè sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Visto il protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, si è deciso di costituire due seggi a Mantova (e non solo uno come in occasione delle precedenti tornate elettorali) per limitare assembramenti di persone durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

Sono eleggibili a Presidente della Provincia tutti i Sindaci della provincia di Mantova. Eleggono il Presidente e il Consiglio provinciale i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i Sindaci e i consiglieri comunali in carica. Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi muniti di documento di identità. Inoltre per accedere al seggio elettorale è obbligatorio l’uso della mascherina.

Per ragioni di sicurezza e prevenzione legate alla diffusione del COVID 19 le operazioni di spoglio potranno essere seguite in streaming dalla home page del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.provincia.mantova.it

Lo spoglio delle schede per il Presidente inizierà sabato sera subito dopo la chiusura dei seggi.

Lo spoglio delle schede per l’elezione del Consiglio provinciale inizierà alle ore 8.30 di domenica 19 dicembre 2021