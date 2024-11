ESG e cambiamento climatico: il ruolo di PQA nella transizione verso la sostenibilità

Un esempio di guida per le imprese verso un futuro più sostenibile attraverso

soluzioni integrate in ambito ambientale, sociale e di governance

PORTO MANTOVANO – In un contesto globale in cui il cambiamento climatico e le sfide legate alla sostenibilità sono al centro dell’attenzione, le imprese devono rispondere con azioni concrete e misurabili.

Lo studio PQA – Progetto Qualità e Ambiente (www.pqa.it) si pone come partner strategico per accompagnare le aziende nella transizione verde, grazie a un approccio mirato alle soluzioni ESG (Environmental, Social, Governance).

«La nostra azienda fornisce consulenza specializzata e strumenti avanzati per migliorare le performance aziendali in ambito ambientale, sociale e di governance – spiega uno dei titolari Fabio Guizzardi – il nostro supporto si basa su un’analisi approfondita delle esigenze di sostenibilità di ogni cliente e su un approccio integrato, che tiene conto non solo delle esigenze normative, ma anche delle sfide e delle opportunità di mercato».

Tra le principali attività svolte, PQA offre servizi come l’analisi ESG delle performance di sostenibilità, lo sviluppo di piani allineati agli obiettivi dell’Agenda 2030, l’applicazione della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA) e la valutazione del rischio di greenwashing legato ai claim di sostenibilità.

Inoltre, l’azienda è in grado di supportare le aziende nella redazione dei bilanci di sostenibilità, nella compilazione di questionari ESG e nell’analisi e coinvolgimento degli stakeholder.

«Un altro aspetto rilevante è l’assistenza che offriamo per l’ottenimento di certificazioni ambientali e di sostenibilità, come l’EPD e l’Ecolabel – prosegue Rosanna Marini, seconda titolare in azienda – ma anche la consulenza per la riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) attraverso il calcolo degli Scope 1, 2 e 3».

PQA si afferma quindi come punto di riferimento per le certificazioni ISO, indispensabili per dimostrare l’impegno aziendale verso la sostenibilità, tra cui ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale, ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro, e ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi.

Con un’esperienza di 28 anni e un team composto da esperti in campo tecnico e normativo, PQA offre soluzioni personalizzate e orientate ai risultati.

«Agire oggi per la sostenibilità non solo è un dovere etico, ma comporta anche vantaggi concreti – sottolinea Armando Iovino, socio titolare di PQA– le aziende che scelgono di intraprendere con decisione la strada della sostenibilità possono beneficiare di un miglior accesso ai capitali, di una riduzione dei costi operativi e di un posizionamento competitivo nel mercato globale, che sempre più premia coloro che dimostrano un impegno reale e tangibile verso un futuro più sostenibile».

Un’azienda quindi che ha l’obiettivo di permettere alle imprese di migliorare il proprio impatto ambientale, ottenere vantaggi competitivi e conformarsi alle normative in continua evoluzione.

I vantaggi della sostenibilità per le imprese: perché investire in politiche ESG

Le aziende che adottano politiche di sostenibilità non solo contribuiscono a un futuro più verde, ma ottengono anche importanti vantaggi competitivi. Distinguersi nel mercato globale è essenziale, e le imprese che si impegnano in pratiche etiche e sostenibili hanno maggiori probabilità di attirare clienti e partner che danno valore alla responsabilità sociale. “La sostenibilità ha un impatto positivo sui costi operativi – illustra Fabio Guizzardi – implementare pratiche sostenibili, come il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi, permette alle imprese di abbattere i costi nel medio-lungo termine, con benefici tangibili sia per l’ambiente che per il bilancio aziendale”. Un impegno costante verso la sostenibilità, infatti, rafforza l’immagine del marchio agli occhi dei consumatori, dei media e delle comunità locali, rendendo il brand più credibile e attraente. “Questo fattore è cruciale anche per attrarre e trattenere i talenti – sottolinea Rosanna Marini – le nuove generazioni, in particolare i Millennial e la Generazione Z, desiderano lavorare per aziende che dimostrano un forte impegno verso la responsabilità sociale e ambientale”. Le imprese preparate ad affrontare le sfide ambientali, economiche e sociali hanno maggiori probabilità di sopravvivere e prosperare in un contesto di incertezza. Essere sostenibili oggi non è solo una scelta etica, ma un percorso strategico che garantisce resilienza e successo a lungo termine. Per scoprire come PQA può aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, visitate il sito www.pqa.it, contattate il numero 0376 387408 o scrivete un’email a esg@pqa.it.