INOUT: la soluzione per i tuoi progetti di costruzione e ristrutturazione

Esperienza, innovazione e sostenibilità per ogni esigenza edilizia

BORGO VIRGILIO – INOUT (www.progettoinout.com) supporta i propri clienti nello sviluppo di progetti di costruzione e ristrutturazione, offrendo soluzioni efficaci e su misura. Nata nel 2008 dall’unione di diverse esperienze nel settore edile, l’azienda ha formato un team in grado di fornire una partnership completa e affidabile, garantendo il successo in ogni fase dei lavori, che si tratti di immobili commerciali, direzionali o residenziali.

«INOUT propone la formula “Contract chiavi in mano”, un servizio che semplifica il processo per il cliente, il quale si interfaccia con un unico interlocutore per la gestione di tutti gli aspetti legati al progetto” spiega il titolare Stefano Andrigo.

Affidarsi a INOUT come General Contractor offre numerosi vantaggi: si assicura che i tempi e i costi preventivati vengano rispettati e che tutte le figure professionali coinvolte siano coordinate in modo efficiente. Il cliente può contare su un referente unico per qualsiasi esigenza o domanda, garantendo così serenità e trasparenza durante tutto il processo.

L’impegno di INOUT è quello di trasformare il concetto di General Contractor nel partner più sicuro e affidabile, grazie a una consolidata esperienza nel settore e alla capacità di gestire ogni fase del progetto, dalla progettazione preliminare alla scelta dei materiali, assicurando sempre la massima qualità e un uso ottimale delle risorse.

L’azienda ha diversificato i propri servizi attraverso due brand distinti: INBUILD e INWOOD.

INBUILD: Soluzioni complete per il settore edilizio

Con INBUILD, INOUT gestisce progetti Contract in ambito commerciale, direzionale, industriale e residenziale, ponendo particolare attenzione agli interventi che beneficiano di agevolazioni fiscali, come i Bonus edilizi. Questo permette di unire qualità, efficienza e convenienza per ogni tipo di costruzione.

INWOOD: Tradizione e innovazione nella bioedilizia

INWOOD si focalizza su bioedilizia, sostenibilità ed efficienza energetica, con una particolare attenzione all’utilizzo del legno e di materiali naturali. Il legno, simbolo di tradizione e calore, rappresenta un materiale versatile e sostenibile, capace di portare carattere e unicità agli ambienti. INWOOD valorizza questo materiale, combinando l’artigianato tradizionale con soluzioni di design contemporaneo.

INWOOD è leader nella lavorazione del legno strutturale e nella realizzazione di edifici avanzati, specializzandosi in costruzioni a telaio e in X-LAM. Le strutture a telaio, leggere e flessibili, sono perfette per soluzioni modulari e personalizzabili, mentre le strutture in X-LAM, grazie ai pannelli massicci incrociati, consentono di realizzare edifici di grande altezza, offrendo comfort e durabilità nel tempo. Ogni progetto di INWOOD nasce da una profonda conoscenza del legno e dall’uso di tecniche innovative, esaltando le caratteristiche uniche di questo straordinario materiale.

INOUT e i suoi brand INBUILD e INWOOD rappresentano un punto di riferimento per chi cerca soluzioni efficienti e sostenibili nel mondo delle costruzioni e ristrutturazioni, con una visione orientata all’innovazione e al rispetto dell’ambiente.

INOUT lancia una nuova sfida: apertura della sede a Milano e adesione a Unionstudio

A partire da aprile 2024, INOUT ha aperto una nuova sede a Milano, inserendosi in un percorso di espansione della propria rete e miglioramento della qualità dei servizi.

Contestualmente, l’azienda è entrata a far parte di Unionstudio, un network multidisciplinare che fornisce servizi di progettazione e consulenza integrata. Unionstudio si distingue per la sua capacità di gestire tutti gli aspetti tecnici di un progetto, offrendo anche consulenze mirate e personalizzate, con l’obiettivo di ottimizzare il prodotto finale, migliorando l’efficienza in termini di tempi e costi.

Essere parte di Unionstudio significa aderire a una comunità di professionisti uniti dalla passione per il design di alta qualità e la sostenibilità. Questo impegno garantisce l’eccellenza e la continua ricerca di soluzioni che combinano estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente.

La nuova sede di INOUT, situata a Lambrate, sta già diventando un punto di riferimento per clienti in cerca di innovazione e attenzione alla sostenibilità ambientale.