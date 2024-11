Ciclismo – E’ tempo di feste di fine stagione. Si parte con Mtb e Mincio Chiese

Mantova Chiusa la parentesi strada e mtb, rimane ancora aperta quella del ciclocross con l’appuntamento dell’8 dicembre a Rivalta sul Mincio. Ora il comitato provinciale dell’Fci è pronto per chiamare a raccolta dirigenti di società, tecnici e atleti per i tradizionali momenti di festa di fine stagione. Domani alle ore 15.30, a San Benedetto Po nell’affascinante ed accogliente cornice della sala centrale della Biblioteca Monistica del Polirone, si svolgerà il primo dei due appuntamenti posti in calendario. Protagonisti di questa vetrina, allestita con la preziosa collaborazione del Chero Piping Team Sfrenati, saranno gli specialisti delle ruote grasse che hanno avuto nel corso della stagione quale punto di riferimento del Comitato provinciale Fci, Luca Penitenti, responsabile del settore fuoristrada nonché direttore di corsa nazionale ed internazionale per l’mtb. Nel corso della festa, alla quale prenderanno parte anche le autorità istituzionali locali, i responsabili dell’Avis provinciale ed il campione delle due ruote Mirko Maestri della Polti Kometa, medaglia d’oro agli Europei nella staffetta mista a cronometro. Nel corso della manifestazione saranno premiati i protagonisti della stagione 2024 dai campioni provinciali di tutte le categorie a quelli, tra i Giovanissimi, dello Junior Cup Mtb Avis 2024. In più saranno assegnati riconoscimenti per meriti sportivi.

Qualche ora più tardi, a Ceresara si terrà a partire dalle 19 la festa di fine stagione del Mincio Chiese. L’appuntamento si terrà, con la partecipazione nel ruolo di ospite d’onore dell’ex campionessa italiana elite, Giada Borgato, nel padiglione dell’area feste. Il team del presidente Guido Morelli anche quest’anno con le sue tre formazioni ha ottenuto brillanti risultati e la festa vuole essere un momento per ringraziare tutti quanti hanno lavorato per il prestigio del sodalizio.

