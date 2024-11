Controllo del territorio, sequestrata droga e ritirate 3 patenti

MANTOVA Nel pomeriggio di ieri 7 novembre i Carabinieri della Compagnia di Mantova, nell’ambito dei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sia in uniforme che in abiti civili. L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata particolarmente nei pressi della galleria Ferri, piazza Virgiliana, parco Valentini e quartiere Lunetta.

Sono state controllate complessivamente 37 persone, e 6 soggetti in età compresa tra i 18 ed i 27 anni, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha portato al sequestro complessivo di 3 grammi di “Hashish”, sostanze rinvenute nella disponibilità delle persone segnalate.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno altresì controllato un 21nne residente nella provincia di Mantova che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico avente una lama di lunghezza pari a 10 cm ed una mazza in alluminio. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Sono state ritirate 3 patenti di guida a seguito di accertamenti per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, rispettivamente ad un 61nne della provincia di Cremona, un 51nne della provincia di Mantova ed un 55nne sempre della provincia di Mantova, trovati rispettivamente positivi alla prova avendo come tasso alcolemico 0,82 g/l, 1,21 g/l e 1,5 g/l.

Inoltre i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 47nne residente a Mantova, dovendo scontare una pena di 3 mesi ed 8 giorni a seguito di condanna per inosservanza degli obblighi familiari. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare.

I servizi straordinari di controllo del territorio, proseguiranno anche nei prossimi giorni nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione, al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini.

Analoghi servizi verranno effettuati anche nella provincia di Mantova, al fine di prevenire la commissione di reati e per rendere più sicuro anche il territorio fuori dai grandi centri abitati, in considerazione che l’Arma è a contatto con la gente grazie alla sua capillare presenza sul territorio con le Stazioni Carabinieri.