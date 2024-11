Rugby Under 20 – Viadana, il pilone Bruno Vallesi con gli Azzurrini per la sfida alla Francia

SILEA (Tv) Con il raduno iniziato lunedì al BW Titian Inn di Silea (Tv), sede abituale della squadra durante il Sei Nazioni di categoria, la Nazionale Maschile U20 affidata a Roberto Santamaria e agli assistenti Andrea Marcato e Alessandro Lodi ha inaugurato la stagione internazionale 2024/25. Obiettivo ravvicinato, il match contro i pari età della Francia che domani, sul terreno dello “Stade Pierre Camou” del Centro Nazionale FFR di Marcoussis, metterà il gruppo degli Azzurrini di fronte al primo test sul campo, in un’agenda di avvicinamento verso il Sei Nazioni che conferma anche l’ormai tradizionale visita pre-natalizia di Dublino alla selezione irlandese. Lo staff ha convocato per l’occasione un gruppo di 26 atleti classe 2005 e 2006, con l’aggiunta di otto invitati delle stesse due annate. Tra questi il pilone classe 2005, di origine italo-argentina, del Rugby Viadana Bruno Vallesi. Il Captain’s Run di oggi anticipa di 24 ore il kick-off dell’attesa partita con i transalpini, in agenda domani alle 14, quindi domenica il rientro verso l’Italia che chiude lo stage. «E’ iniziato il percorso di costruzione di un gruppo nuovo per larghissima parte – commenta il responsabile tecnico Roberto Santamaria – Alcuni ragazzi del 2005 sono già stati parte della rosa tra Sei Nazioni e Mondiale nel 2024: a loro il compito di traghettare i nuovi nell’ambiente e nella consapevolezza di cosa significa indossare la maglia di questa Nazionale».