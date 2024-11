SE.COM: quasi 50 anni di innovazione nel campo dell’igiene professionale

L’azienda ha trasformato la fornitura di articoli per l’igiene in un punto di riferimento per qualità, sostenibilità e design, crescendo al servizio delle imprese e delle comunità del Nord Est

SERMIDE – Dal 1977, SE.COM. (www.secomigiene.it), azienda nata come una piccola impresa che si è evoluta in un gruppo strutturato, capace di garantire la distribuzione di prodotti per l’igiene e la pulizia professionale in Lombardia, Veneto, Emilia e Trentino-Alto Adige.

«Negli anni Settanta, quando iniziai a lavorare nel campo dell’igiene professionale, non fu facile entrare in aziende, scuole, uffici e ristoranti – racconta il titolare Franco Schiavon -. Tuttavia, il nostro costante impegno ha permesso di far comprendere l’importanza di dotarsi di distributori di carta asciugamani monouso e dosatori di sapone liquido per arredare i servizi igienici in modo più igienico e pratico».

Oggi SE.COM. offre quasi 3.000 articoli dedicati alla pulizia e alla detergenza professionale, gestiti in un magazzino attrezzato di 1.000 metri quadrati. L’azienda è sempre alla ricerca di soluzioni tecniche innovative per rispondere alle esigenze di igiene negli ambienti aziendali e pubblici, aggiornando costantemente le proprie proposte commerciali grazie a nuovi formati, distributori e detergenti professionali.

Anche per prodotti di valore unitario modesto, come la carta asciugamani e la carta igienica, SE.COM. si impegna a trovare soluzioni che riducano gli sprechi, limitando l’impatto economico e ambientale.

«Oltre 400 dei nostri articoli, tra tissue igienico e detergenti, sono certificati Ecolabel, un marchio europeo che garantisce il rispetto di rigidi standard ambientali – sottolinea Schiavon -. Dietro un semplice foglio di carta monouso c’è un lavoro di ricerca e controllo, che assicura elevati standard di igiene professionale».

Il compito principale di SE.COM. è proporre soluzioni su misura, ma la fedeltà della clientela è considerata un valore assoluto. La loro vasta gamma di prodotti e accessori, facilmente consultabile online, rappresenta il biglietto da visita per aziende, scuole, ospedali e lavanderie industriali.

Inoltre, SE.COM. offre linee di distributori e dosatori dal design moderno, studiati per unire estetica e funzionalità, contribuendo a rendere l’arredo dei bagni aziendali non solo efficiente, ma anche gradevole.

SmartOne®: il dispenser di carta igienica innovativo per efficienza, igiene e sostenibilità

Il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® rappresenta una soluzione innovativa e ideale per i bagni con alta affluenza. Da oltre 15 anni, continua a migliorarsi per rispondere alle esigenze in costante evoluzione, distinguendosi per la sua efficienza, igiene e sostenibilità.

«Il design avanzato di SmartOne® – evidenzia il titolare Franco Schiavon – riduce il rischio di contaminazione crociata, assicurando un’igiene ottimale nei bagni pubblici; la sua grande capacità minimizza il rischio di esaurimento della carta igienica, riducendo al contempo il tempo necessario per i controlli e le ricariche».

Ciò consente al personale di dedicarsi ad altre attività più importanti per la pulizia, migliorando la gestione complessiva. La struttura esterna del dispenser, facile da pulire, contribuisce a mantenere standard igienici elevati. L’erogazione a strappo singolo limita il contatto diretto con la carta, riducendo la diffusione dei germi e migliorando l’esperienza per gli utenti.

«Disponibile anche nella versione Mini, è l’ideale per bagni con affluenza media o bassa – conclude Schiavon –. Offre un design moderno e funzionale ed disponibile in una versione doppia, dotata di due rotoli e con la stessa erogazione singola, garantendo un’operatività continua anche in situazioni di grande affollamento».

Con SmartOne®, Tork combina efficienza operativa, igiene avanzata e un forte impegno verso la sostenibilità, offrendo bagni più puliti, funzionali e rispettosi dell’ambiente.