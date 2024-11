Basket Serie C maschile – Rinforzo di lusso per l’Artes: ecco Tassone

MANTOVA L’Artes SPX Mantova si rafforza con Maurizio Tassone, ala piccola di grande esperienza e qualità. Nato a Torino il 23 novembre 1990 e alto 192 cm, nella sua carriera ha militato in serie A1 e serie A2 per numerose stagioni. Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Cus Torino e aver esordito con la prima squadra in serie C e Divisione Nazionale B, nel 2013/14 passa al Pavia Basket, in cui rimane per due annate. Tra il 2015 e il 2017 è in Piemonte, dividendosi tra PMS Basketball e Moncalieri in serie B. Tra il 2017 e il 2019, la carriera di Tassone prosegue in serie A1 a Cantù, dove ha l’opportunità di allenarsi e giocare con tantissimi talenti italiani e americani e di giocare i play off scudetto e in Coppa Italia. A seguire, l’esterno torinese torna protagonista in serie B con Corato, Vigevano e Molfetta, mentre nella stagione 2022/23 milita in serie A2 con Ferrara e Npc Rieti. Infine, nel 2023/24 trova spazio all’Unieuro Forlì, sempre in serie A2. Le prime parole di Tassone da giocatore del San Pio X: «La professionalità e la serietà con le quali la società mi ha avvicinato mi hanno dato subito la sensazione di poter percorrere un tratto di strada insieme. Ho incontrato il coach, lo staff e i compagni di squadra e mi hanno trasmesso fiducia nel loro lavoro. Sono davvero felice di essere un nuovo giocatore biancorosso».

Un rinforzo che può certamente aiutare l’Artes in un periodo non brillantissimo, condizionato anche da tanti infortuni. «Sì, potremmo fare molto meglio – afferma il presidente Diego Cavalli – Il campionato è lungo e abbiamo tutte le carte in regola per riprenderci. In casa giochiamo così così, mentre in trasferta dobbiamo cercare di crescere ed essere più costanti. Peccato aver perso Barrotta per infortunio. Il Gorle? Domenica in casa al PalaSguaitzer faremo il possibile per tornare al successo».