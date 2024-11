Arrestate due persone, devono scontare pena detentiva

PORTO MANTOVANO Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano hanno tratto in arresta un 35nne originario della provincia di Taranto. Il soggetto, domiciliato in Porto Mantovano, era destinatario di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto, dovendo scontare la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi l’anno scorso a Taranto. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Mantova, luogo in cui sconterà la pena.

I Carabinieri della Stazione di Volta Mantovana, sempre nei giorni scorsi, hanno arrestato un 48nne albanese ma residente in provincia. Il soggetto, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze, dovrà scontare la pena di 4 anni e 11 mesi di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione, commesso negli anni scorsi a Firenze. Anche per questo arrestato si sono aperte le porte della locale casa circondariale.