Esonero totale delle tariffe dei Cred estivi comunali a favore delle famiglie. 15mila euro da parte dell’Amministrazione comunale

MANTOVA

La Giunta ha anche approvato l’esonero totale dalle tariffe dei Centri estivi comunali 2020 a favore delle famiglie dei minori iscritti e frequentanti i Cred dai 0 ai 3 anni e dai 3 ai 6 anni, attivati in periodo emergenziale Covid-19.

Per tale manovra, che rientra nel Piano Mantova, l’Amministrazione Comunale ha preventivato un costo di 15 mila euro.

“La nostra priorità è stata quella di far ripartire i servizi dei Centri estivi – ha detto l’assessore del Comune di Mantova alla Pubblica istruzione Marianna Pavesi –. Siamo riusciti a farlo ed ora rendiamo gratuito questo nuovo importante servizio rivolto a tutti i piccoli frequentatori dei Cred comunali, nell’ottica di favorire la conciliazione delle famiglie mantovane e di riattivare la socialità dei bambini che è stata così tanto penalizzata dall’emergenza Covid”.

Il settore Servizi educativi e Pubblica istruzione del Comune di Mantova ha attivato i Centri estivi comunali 2020 presso alcune scuole dell’infanzia comunali e statali e nidi della città.