Approvate le agevolazioni per la Cosap 2020

MANTOVA La Giunta Palazzi, nella seduta di mercoledì 15 luglio, ha approvato le agevolazioni per la Cosap 2020. In sostanza, è prevista l’esenzione dal pagamento del canone per i plateatici, sedie e tavoli, degli esercizi di ristorazione dei bar e dei ristoranti sull’intero territorio comunale a partire dal 1 marzo e fino al 31 dicembre. Inoltre, per il medesimo periodo, è prevista la riduzione del 50 per cento del canone per gli operatori del mercato settimanale del giovedì, oltre che dei mercati contadini e rionali. A coloro che hanno già pagato verrà restituita la quota esente. Le agevolazioni, che devono essere approvate in consiglio comunale per diventare definitive, consentono di aiutare le categorie economiche interessate conle misure di contenimento dell’emergenza hanno un riflesso economico pesante sul tessuto produttivo della città, incidendo sulle presenze turistiche, sulle attività commerciali e sui pubblici esercizi, oltre che sugli aspetti occupazionali. Il Comune di Mantova, per rilanciare l’economia, ha adottato il Piano Mantova, che comprende anche le agevolazioni Cosap. “Abbiamo dato concretezza a quanto già previsto nel piano Mantova – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alle Attività Produttive Giovanni Buvoli – per agevolare i nostri operatori economici sia a sede fissa che ambulanti e alleggerirli da costi che sicuramente in questo momento sarebbero pesanti per loro. Così abbiamo consentito a loro di risparmiare più di 350 mila euro”.