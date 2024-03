Maxi-rissa tra ragazzini in viale Risorgimento, un 17enne finisce in ospedale

MANTOVA Maxi-rissa tra ragazzini oggi pomeriggio alla fermata del passante di viale Risorgimento con un 17enne che è finito in ospedale. Erano le 15.45 quando gli agenti di una pattuglia della Polizia locale di passaggio in zona vedevano un gruppo di una trentina di ragazzi, la maggior parte dei quali apparentemente minorenni, che si stavano picchiando. Mentre gli agenti9 di viale Fiume si portavano sul posto i ragazzini coinvolti, almeno una ventina, scappavano in direzione dei giardini del Te dove proseguivano nella rissa che terminava con il fuggi-fuggi generale all’arrivo delle pattuglie della Polizia locale. Gli agenti sarebbero comunque riusciti a bloccare qualcuno dei partecipanti. Uno dei quali, un 17enne, è rimasto a terra colpito al volto probabilmente con un tirapugni. Al vaglio degli investigatori eventuali testimonianze e le immagini delle telecamere presenti in zona.