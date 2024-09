Tennis Terza Categoria – Beatrice Battisti e Roberto Toselli vincono il torneo di San Giorgio

SAN GIORGIO Il terzo torneo della stagione estiva svoltosi sui campi del Circolo Tennis San Giorgio ha visto protagonisti gli atleti di Terza Categoria, limitato terzo gruppo, e ha proposto ottimi incontri e grande entusiasmo da parte di tutti i tennisti iscritti, sia in campo maschile che femminile, provenienti anche da fuori provincia.

Nel reparto femminile, Beatrice Battisti, del Gonzaga, ha completato una cavalcata trionfale che l’ha vista sbaragliare tutta la concorrenza fino alla finale in cui ha regolato la bresciana Genny Togni, del Tennis Rezzato, con il perentorio punteggio di 6/2 6/0.

Decisamente più equilibrato l’ultimo atto del torneo maschile in cui si sono affrontati l’ex calciatore Roberto Toselli, dell’Area Sport Peschiera, e Andrea Ongari, del Tennis Suzzara. Netta la supremazia di Toselli nel primo set, vinto 6/1; mentre Ongari ha venduto cara la pelle nel secondo, ma si è dovuto arrendere al più completo atleta veronese che ha chiuso i conti sul 6/4.