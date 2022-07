Farmaci letali a pazienti Covid: medico assolto dall’accusa di omicidio

BRESCIA La corte d’assise di Brescia ha assolto dall’accusa di omicidio volontario il medico Carlo Mosca per omicidio volontario. Il primario sospeso del pronto soccorso dell’ospedale di Montichiari era a processo per la morte di due pazienti Covid deceduti a marzo 2020 nella prima ondata. La sentenza è arrivata dopo due ore di camera di consiglio. Il pm aveva chiesto la condanna a 24 anni di carcere, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che “dietro questa vicenda ci sia tutta una macchinazione”. Disposta l’immediata cessazione della misura degli arresti domiciliari e la trasmissione degli atti in procura per calunnia nei confronti dei due infermieri che avevano accusato il medico.