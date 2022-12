Ferdinando Colleoni è il nuovo segretario provinciale dei Pensionati Cgil

MANTOVA Con il 91% dei voti favorevoli l’undicesimo congresso provinciale dello Spi Cgil di Mantova, il sindacato dei pensionati, martedì mattina ha eletto come proprio nuovo segretario Ferdinando Colleoni, che quindi succede a Carlo Falavigna. Sessantotto anni, ex segretario regionale della Filctem Cgil Lombardia e Segretario provinciale della Filctem Cgil di Mantova, Colleoni è poi passato allo Spi dove ha ricoperto il ruolo di Segretario della Lega dei Colli che copre il territorio dell’alto mantovano. «Ci troviamo davanti a un periodo molto difficile – ha detto Colleoni – nel quale vediamo aumentare le famiglie povere, anche a Mantova e dove un pensionato si trova a dover pagare bollette salatissime con pensioni che non crescono. La nostra battaglia dovrà essere a favore di queste persone: dei deboli, dei poveri e degli anziani. Senza dimenticare il continuo aumento delle rette delle Rsa che sta mettendo in difficoltà anziani, famiglie e anche servizi sociali».

I primi atti del nuovo governo non sono certo favorevoli ai pensionati: «È un governo distante da noi – ha detto – che usa i pensionati come Bancomat e non aumenta le pensioni per finanziare la flat tax. Così non va bene e daremo battaglia». Alla due giorni di congresso, apertasi lunedì scorso 19 dicembre al Tesoro di Rivalta sul Mincio, hanno partecipato oltre 100 delegate e delegati. Nel corso dei lavori sono intervenuti il segretario regionale dello Spi, Valerio Zanolla, Alfred Ebner segretario generale dello Spi Cgil Lgr Agb di Bolzano, il segretario generale della Cgil di Mantova Daniele Soffiati e il segretario uscente dello Spi, Carlo Falavigna, che lunedì ha tenuto la sua relazione. Sempre lunedì è intervenuta la professoressa Maria Elisa Sartor dell’Università degli Studi di Milano che ha tenuto una lectio magistralis su “Il futuro della sanità”.