Festa della Polizia

MANTOVA È stata celebrata questa mattina nel Duomo di Mantova la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La Santa Messa è stata officiata da don Alberto Formigoni, Vicario Generale della Diocesi di Mantova, assistito dal Cappellano della Polizia di Stato don Stefano Peretti. Presenti le massime Autorità civili e militari della Provincia, i soci dell’ANPS ed una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il 29 settembre 1949 San Michele Arcangelo fu proclamato patrono e protettore della Polizia con Bolla Pontificia di Papa Pio XII, per la naturale assonanza con la missione svolta da tutti i poliziotti chiamati ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

Il Questore, al termine della funzione religiosa, ha rivolto un pensiero ai caduti della Polizia ed a tutte le vittime del dovere che hanno sacrificato la loro vita per difendere i valori di pace e giustizia.

Ha poi ringraziato le Autorità intervenute e i cittadini tutti per la partecipazione alla cerimonia, sottolineando l’importanza del contributo che in una comunità virtuosa come quella mantovana, ciascuno deve fornire affinché il “sistema sicurezza”, che si declina in svariate componenti, possa garantire e migliorare le condizioni di vivibilità dell’intera società civile.

Ha ringraziato anche le donne e gli uomini in divisa per il loro quotidiano impegno al servizio della collettività, evidenziando che la loro costante presenza sul territorio è la fondamentale garanzia dell’esercizio pacifico dei diritti fondamentali dei cittadini.