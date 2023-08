Ciclismo giovanile – Maria Acuti si prende un altro argento ai tricolori in pista. Mincio Chiese in gara a Ghedi e Gazzaniga

Mantova Si concluderà domani, con la partecipazione alla gara di cross country, l’avventura di Giulia Bertelli e Adriano Ferreira, allievi dell’Mtb Novagli, ai Campionati Europei giovanili di mountain bike al Ciocco (Lucca). Ieri, invece, si sono conclusi i Campionati Italiani giovanili della pista sul velodromo di Forlì. L’allieva Maria Acuti, del Gioca in bici Oglio Po, ha conquistato il secondo posto nella specialità dell’inseguimento individuale. La giovane campionessa ostigliese ha chiuso la sua avventura in questa prestigiosa kermesse mettendo nella sua personale bacheca due medaglie d’argento. Bene si sono comportati anche gli allievi del Mincio Chiese. Sergio Ferrari ha sfiorato il podio nell’inseguimento individuale chiudendo la prova al 4° posto, mentre il compagno di squadra Federico Saccani si è piazzato sesto nella velocità. Ricordiamo che Federico e Sergio, nelle medesime specialità, avevano vinto rispettivamente l’argento e il bronzo nella prova a squadre con la rappresentativa lombarda.

Il programma del weekend prevede corse fuori dai confini provinciali. I Giovanissimi domani gareggeranno su due fronti: a Feltre (Bl) i baby del Ciclo Club 77, mentre i pari età del Mincio Chiese e Lucia Marassi, dell’Allgor Tatobike, saranno impegnati a Ghedi (Bs). Salendo di categoria, Esordienti e Allievi del Mincio Chiese saranno in gara a Gazzaniga (Bg). Per quanto riguarda gli Juniores, Maddalena Lodi Rizzini, del Ciclismo Insieme, gareggerà domani al fianco delle open in quel di Valvasone (Pn). Oggi, invece, saranno in gara a Pescantina (Vr) i ragazzi della Biesse Carrera, Kevin Lanzarotto, Riccardo Grazioli, Andrea Godizzi e Damiano Lavelli, e quelli del Pedale Scaligero, Denis Apostol e Sebastiano Turina; mentre domani i primi andranno ad Agnosine (Bs).

Chiudiamo la carrellata con gli Under 23: Stefano Leali, della General Store, e Gianluca Cordioli, del Sissio Team, correranno domani a Piove di Sacco (Pd) e martedì a Caselle di Sommacampagna (Vr).