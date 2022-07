Automobilismo, Campionato Italiano Tcr – Carlo Tamburini protagonista al Mugello: è il migliore dei piloti Honda e Under 25

Mugello Weekend pieno di colpi di scena al Campionato Italiano Tcr sul circuito del Mugello, ultima tappa prima della pausa estiva. Carlo Tamburini si è saputo distinguere, diventando uno dei protagonisti già a partire dalle prove del venerdì. Primo nella seconda sessione di libere e ottavo in qualifica, ha ottenuto, per la regola dell’inversione della griglia di partenza, la pole position di Gara 2. La grinta con cui si è presentato al via della Gara 1 del sabato lo ha indotto a commettere una falsa partenza, che gli è costata una penalità “Drive Through” per la corsia box. Ma la sua Honda Civic TypeR del team MM Motorsport è risultata tra le più veloci in pista: ha registrato tre best lap e recuperato diverse posizioni, dalla 19ª alla 13ª. I problemi agli pneumatici, avvertiti da quasi tutte le Honda in pista, l’hanno però costretto al ritiro, successivamente a una foratura. Il pilota mantovano è partito dalla pole nella Gara 2 della domenica e dopo accesi duelli con i suoi avversari, in particolare con lo spagnolo Fernandez, ha terminato la gara in 9ª posizione, primo delle Honda in gara e dei piloti Under 25. Prossimo appuntamento del Campionato Italiano di Tcr a Imola il primo weekend di settembre, penultimo appuntamento stagionale.

“Ho fatto un errore allo start, caricando un po’ troppo presto il sistema di partenza e questo mi è costato la penalità. In realtà poi questo non ha influito sul risultato finale, vista la foratura causata da troppa usura che anche la mia macchina, oltre ad altre 4 Honda, ha riportato.”

“In Gara 2 sono partito dalla Pole position, ma non sono riuscito a restare davanti al gruppo visto il gap tecnico momentaneo di Honda, che, anche se si sistemerà con il Balance of Performance, si è fatto sentire soprattutto sul rettilineo – spiega Tamburini – Io, però, sono molto contento e anche il mio team lo è: sono riuscito ad essere l’unica Honda tra i primi dieci e il primo pilota Under 25 in gara. Ho lavorato bene con la squadra e nonostante tutto sento di aver guidato bene, superato l’errore alla partenza di sabato. Io rimango positivo perché mi interessa molto crescere e imparare sempre di più, ora si pensa a Imola.”