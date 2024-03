Calcio Promozione – San Lazzaro, crisi senza fine: 2-3 col Lodrino e zona play out

MANTOVA Sconfitta pesante per il San Lazzaro. Il quinto di fila, La squadra di Jacopetti perde in casa il match contro il Lodrino 2-3 ed entra nella zona calda della classifica. Partita molto equilibrata. Per il SanLa pochi tiri in porta e troppa imprecisione nell’ultimo passaggio. Avvio convincente da parte della formazione di Borgo Angeli, che nelle prime battute di gioco con Corradini e Re che fanno da preludio al gol del vantaggio del SanLa. Paolozzi atterrato in area da Paoli e calcio di rigore, trasformato da Visentini con grande freddezza. Dopo il gol subito, il Lodrino a testa bassa inizia a portarsi avanti , Ganda atterra Nadiri in area e al 28’ arriva il pareggio dei bresciani con Cadei. E sul pareggio si cbiude la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, spinta importante dei bresciani che al 57’ trovano il gol del vantaggio con un gran gol di Mercurio, bravissimo a preparsi al tiro con un sinistro preciso che non lascia scampo a Varlerio. Il SanLa resta in partita, il Lodrino inciampa in una ripartenza dal basso, Re viene atterrato in area e il SanLa, ancora dal dischetto trova il gol del pari, sempre con Visentini. Girandola di cambi per dare più vivacità su ambo i fronti, ma poi ad avere maggior fortuna è Ravani, che da una posizione piuttosto defilata, trova l’angolo opposto con un destro che supera Varlerio. Il gol della domenica che porta altri tre punti al Lodrino. Per il SanLa un ko pesante che lo condanna in zona playout. Domenica prossima il match salvezza in casa della Cividatese.

RISULTATI 24esima GIORNATA

Rezzato Dor-Asola 1-1

Orsa Iseo-Borgosatollo 2-1

La Sportiva Ome-Cellatica 2-2

Union Team Marmirolo-Cividatese 0-1

San Lazzaro-Lodrino 2-3

Suzzara-San Pancrazio 0-1

Vighenzi-Sported Maris rinv.

Vobarno-Sporting Brescia rinv.