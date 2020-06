Fibra e strade rinnovate: nuova vita per via Pellico

MANTOVA Dopo decenni di incuria l’amministrazione Palazzi ha inaugurato insieme ai cittadini della zona, via Silvio Pellico, completamente riqualificata e restituita più bella, efficiente e sicura ai residenti.

Con un investimento di circa 457 mila euro, quello che molti definiscono il cantiere di opere pubbliche più significativo mai realizzato a Belfiore, sono state molte le opere svolte, dalla realizzazione della nuova linea di raccolta delle acque meteoriche, al nuovo manto stradale, nuovi marciapiedi, nuova illuminazione pubblica, aree verdi e la nuova segnaletica stradale. Interessati dall’intervento anche gli incroci tra via Silvio Pellico con via de Micheli e via Romagnoli, comprese le asfaltature di queste due vie. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione vi è stata anche un’implementazione dell’infrastruttura digitale che ha visto Mynet posare la fibra ottica in via Pellico.

“I residenti – ha detto il sindaco Mattia Palazzi – attendevano da sempre questo intervento, finalmente hanno vie sicure e percorribili”.

“Siamo riusciti a riqualificare completamente una via – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli – i cui lavori erano attesi da decine di anni. Si tratta probabilmente del cantiere di opere pubbliche più grande mai realizzato dal Comune a Belfiore”.