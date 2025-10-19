Fontanella-Covelli vincono il Trofeo Magelli 2025 su Fiat 514 Spider

MANTOVA Si è svolta domenica scorsa la 31ª edizione del Trofeo Marco Magelli e della manifestazione a calendario nazionale Aci Sport “Sulle strade di Nivola” organizzata da Amams Tazio Nuvolari, due tra gli appuntamenti più sentiti da appassionati e cultori della regolarità classica. 50 gli equipaggi partiti da Castel d’Ario che si sono misurati sui 120 chilometri del percorso corollati da ben 60 prove cronometrate. Vittoria finale per l’equipaggio Fontanella-Covelli della scuderia Mnt25 su Fiat 514 Spider. Amams Tn per l’edizione 2025 ha proposto per il Trofeo Marco Magelli un percorso rinnovato: 120 km immersi nei paesaggi a cavallo tra Mantovano e Veronese. Da piazza Nuvolari a Castel d’Ario, attraverso i territori che hanno dato i natali al Mantovano Volante e ancor prima ad Antonio Ascari, la lunga teoria delle vetture ha fatto tappa, a metà giornata, a Villafranca dove al Museo Nicolis Amams Tn ha organizzato una conferenza dal titolo “Nivola, eroe dei due mondi alla Coppa Vanderbilt” ricordando il successo del Mantovano Volante ottenuto proprio il 12 ottobre del 1936 sul circuito newyorkese di Roosevelt Field che riscrisse la storia dell’automobilismo sportivo rendendo immortale il nome di Nivola anche oltreoceano. La manifestazione “Sulle Strade di Nivola – Trofeo Marco Magelli” si conferma quindi evento inclusivo: la formula aperta, turistica insieme alla regolarità, ha consentito anche a chi non vive di cronometri di partecipare apprezzando l’offerta culturale curata da Amams Tazio Nuvolari con l’obbiettivo di offrire un’esperienza completa e suggestiva nel ricordo di uno dei suoi fondatori e per celebrare nuovamente la leggenda del Mantovano Volante. La manifestazione ritornerà nel 2026 come uno degli eventi principali della stagione che celebreranno il 40° dalla fondazione di Amams Tazio Nuvolari. Questa la classifica finale del Trofeo “Sulle Strade di Nivola” al termine delle 60 prove cronometrate: 1° Fontanella-Covelli (Fiat 514 Spider ); 2° Roversi-Salari (Lancia Ardea); 3° Zanasi-Bertini (Autobianchi A112 Abarth). Classifica a squadre: 1° Scuderia Nettuno Bologna; 2° Scuderia Amams Tazio Nuvolari; 3° Mnt25.