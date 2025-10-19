Guardia di Finanza, rinnovate le cariche sindacali dell’Usif

MANTOVA L’Usif (Unione sindacale italiana finanzieri), associazione professionale tra militari a carattere sindacale, di Mantova, rinnova la squadra e gli incarichi per i prossimi quattro anni. Il 13 ottobre scorso nella caserma della Guardia di Finanza di Mantova, si è svolta l’elezione della nuova compagine virgiliana e al contempo l’elezione di tre consiglieri per la compagine Regionale. Il segretario provinciale Stefano Gianfreda, rieletto all’unanimità dal consiglio provinciale, presenta la nuova squadra, che permetterà di fornire ai colleghi e alle loro famiglie servizi sempre più efficaci e vicini alle loro esigenze concrete e quotidiane. La nuova istituita segretaria provinciale sarà composta dal segretario aggiunto e responsabile della comunicazione esterna, Pasquale Zambottoli, e dal vice segretario, Luigi Risi nonché responsabile del tesseramento e della comunicazione interna. Nominati consiglieri regionali, unitamente al segretario provinciale, Michele Guerra e Marco Collano, tra i consiglieri provinciali di cui continueranno a fare parte Giancarlo Ceccarelli, Antonio Petrera e Antonio Garofalo che subentrerà ai neoeletti. Il nuovo organico ha ricevuto il vivido compiacimento del comandante provinciale, colonnello Antonello Cefalo, sempre pronto e disponibile per il benessere del personale, alle richieste del sindacato, garantendo impegno assoluto e massima collaborazione.